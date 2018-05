El juicio contra alcaldesa de Berga por no retirar la estelada será el día 21

CRISIS CATALUÑA

Barcelona, 5 may (EFE).- El juzgado de lo Penal número 2 de Manresa ha señalado para el próximo 21 de mayo el juicio contra la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), acusada de un delito de desobediencia por no haber retirado una bandera independentista (estelada) del ayuntamiento durante dos jornadas electorales.,El abogado de la alcaldesa y ex diputado autonómico de la CUP, Benet Salellas, ha informado al diario local Regió-7 que Venturós aún no ha decidido si comparecerá o no