El japonés Hirokazu Kore-eda gana la Palma de Oro en Cannes con 'Shoplifters'

El japonés Hirokazu Kore-eda se llevó este sábado la Palma de Oro de la 71 edición de Cannes con "Shoplifters", una cruda visión de la pobreza, mientras que Spike Lee consiguió el Gran Premio del Jurado por "BlacKkKlansman", una ácida comedia sobre la discriminación racial.

Kore-eda era uno de los nombres que aparecía en las quinielas de premios de la edición, pero no así Spike Lee, que triunfó con su historia de un Policía que se infiltra en el Ku Klux Klan en los años setenta.

