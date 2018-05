Izquierda Socialista da su "apoyo incondicional" a Sánchez para la moción

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 30 may (EFE).- La corriente Izquierda Socialista (IS) ha manifestado hoy su "apoyo incondicional" a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, por considerar que este "no puede seguir ni un minuto más al frente de un gobierno democrático".,En un comunicado remitido a Efe, IS hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que hagan "causa común" con el PSOE en la exigencia de responsabilidades políticas a Rajoy y en el objetivo de impedir que "un partido como el PP, enc