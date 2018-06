Un inmigrante del Aquarius amenaza con saltar al mar tras seguir sin moverse el barco

La nave "Aquarius" de la ONG SOS Méditerranée espera instrucciones en alta mar con 629 inmigrantes a bordo, algunos "cada vez más ansiosos" y un hombre ha llegado a amenazar con lanzarse al mar por miedo a regresar a Libia.

Fuentes de la Guardia Costera indicaron que por el momento no hay información oficial sobre la nave y la ONG informó en Twitter que "por petición de Roma la nave Aquarius está detenida en el mar entre Malta e Italia a la espera de un puerto seguro".

A bordo también hay personal sanitario de Médicos Sin Fronteras (MSF) que ha informado a todos los inmigrantes sobre la situación actual pues "las personas en Aquarius están cada vez más ansiosas y desesperadas", escribieron en Twitter.

MSF explicó en esa red social que "un hombre ha llegado a amenazar con saltar por la borda diciendo que tenía miedo de que le devolvieran a Libia", país desde el que muchos de los inmigrantes zarpan hacia Europa y donde describen toda clase de violencias.

Entre los 629 inmigrantes hay 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños, y siete mujeres embarazadas, y MSF apuntó que "muchos necesitan atención médica" y, por lo tanto, su situación requiere de "una solución urgente".

��UPDATE 2 The #Aquarius has just received a resupply of 950 bottles of water, 800 packs of noodles and snacks from a vessel of the Maltese navy. pic.twitter.com/i8cI4Bem2D