El incómodo momento en el que Trump le quita la "caspa" a Macron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se reunieron este martes en la Casa Blanca para reafirmar su "firme colaboración" en la reciente operación militar en Siria en respuesta al presunto ataque químico del gobierno de Damasco. Trump le pidió a Macron ser "fuertes" y estar "unidos". "Presidente Macron, pueblo de Francia, de Estados Unidos, ahora es el momento de la fortaleza. Así que seamos fuertes, estemos unidos", afirmó Trump tras recibir formalmente en la Casa Blanca, junto a la primera dama, Melania, al presidente francés y a su esposa, Brigitte.

El momento anecdótico de la reunión llegó, sin embargo, en los instantes previos de la reunión. Trump y Macron charlaban amistosamente ante los medios cuando de repente al presidente de Estados Unidos se le ocurrió hacerle un favor a su colega quitándole la "caspa" que tenía en su traje. "Tenemos una relación muy especial, de hecho voy a quitar esa pequeña caspa...". En ese momento, Trump le sacude el hombre, sonríe y dice: "Tenemos que hacerlo perfecto, él es perfecto". Macron se limita a sonreír sin saber muy bien qué estaba pasando en ese extraño momento.

