Impresionantes imágenes de un ciervo correteando por los andenes y vías del Metro

El vídeo se ha grabado en Arlington, Virginia (Estados Unidos). Las cámaras de seguridad de la estación de Cristal City captaron a un ciervo recorriendo los andenes y las vías del Metro. Esta estación se encuentra cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington.



Así publicaban en Twitter las imágenes desde el Metro:

Seems like *everyone* wants to get aboard the @Capitals train this morning! (Crystal City Station, 8:30 a.m. today -- this little guy somehow wandered into the tunnel & ended up at the station. Safely exited through the tunnel back toward DCA.) #OHDEER #ALLCAPS #WMATA #StanleyCup pic.twitter.com/3ibeGuYwUe