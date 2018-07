Ikurriña no ondeará en Ayuntamiento de Pamplona, donde habrá un mástil vacío

SANFERMINES 2018

Pamplona, 5 jul (EFE).- El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado que la ikurriña no ondeará mañana, con motivo del inicio de los Sanfermines, en el balcón de la Casa Consistorial, donde sí habrá un mástil vacío que representará a las identidades que "todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento".,"Ikurriña siempre ha habido y siempre habrá, desde chiquitín siempre he conocido la ikurriña de una manera u otra, el problema es si la ikurriña ondeará del mástil o si va a ser