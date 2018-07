Iglesias sobre exhumación de Franco: Los Gobiernos con las familias no pactan

MEMORIA HISTÓRICA

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado hoy a propósito de las conversaciones del Ejecutivo con la familia de Francisco Franco relativas a la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos de que "los gobiernos con las familias no pactan".,"Los Gobiernos no pactan con las familias, esto lo tiene que tener claro todo el mundo: los gobiernos con las familias no pactan", ha recalcado en declaraciones a los periodistas.