Iglesias espera que su reunión con Torra ayude a abrir el diálogo con Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha confiado hoy en que la reunión que el próximo lunes mantendrá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sirva para ayudar a recuperar los cauces de diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña y para acercar posiciones.

En declaraciones en el Congreso, Iglesias ha confirmado que el lunes a las 12:30 horas mantendrá ese encuentro con Torra en el Palacio de la Generalitat, y que su voluntad es "contribuir a que haya un clima de entendimiento y diálogo" entre el Gobierno y las fuerzas políticas catalanas que favorezca las "vías democráticas" para gestionar el "conflicto" en Cataluña.

"Vamos a tratar de ser útiles para que el deshielo se convierta en un nuevo cauce de diálogo que nos haga superar la excepcionalidad", ha dicho Iglesias tras destacar que "es muy importante acercar a los presos a cárceles cercanas a sus familias".

Ha recordado que la legislación penitenciaria "deja muy claro" que las penas privativas de libertad "no pueden ser penas contra los familiares" y ha celebrado que las explicaciones que ha dado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso, vayan "en esa dirección".

"Yo trataré de hacer mi trabajo, acercar posiciones y contribuir a que la relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado sea una relación fundamentada en diálogo y la cordialidad", ha insistido en relación a su próxima reunión con Torra.

Iglesias no ha concretado si planteará su defensa de un referéndum de autodeterminación, pero ha recalcado que en este momento su misión será la de favorecer el diálogo.

"Nuestra posición respecto a lo que habría hacer en Cataluña es la misma de siempre, no ha cambiado. Ahora bien, somos conscientes de que el diálogo se tiene que producir entre los que no piensan igual. Sabemos que los gobiernos de la Generalitat y del PSOE no piensan igual en muchas cosas, pero queremos contribuir a que haya diálogo" entre todas las fuerzas políticas.