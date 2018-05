Iceta a Cs: No valen excusas para no apoyar la moción de censura contra Rajoy

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho hoy a Ciudadanos que "no valen excusas" para no apoyar la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez, y que "se olviden de la mitad" de sus votantes si mantienen a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Iceta ha clausurado este mediodía la convención política municipal de los socialistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que comenzó ayer, en la que el partido ha abordado las políticas municipales y de proximidad en esta localidad de cara a las municipales del próximo año.

Durante su intervención en la clausura de la convención, el primer secretario del PSC ha defendido que la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy era una "obligación democrática" que, ahora, hay que "convertir en una oportunidad política".

"Tenemos un PP paralizado por la corrupción, incapaz de atender las necesidades sociales, sin voluntad de ampliar derechos y libertades, un PP incapaz de dialogar y de llegar a acuerdos territoriales, un PP que no puede y no quiere abrir una nueva etapa política en España y, en este contexto, la moción de censura es la respuesta y Sánchez, la propuesta", ha argumentado Iceta.

En este sentido, ha avisado a Ciudadanos de que "no valen excusas para hacer lo que hay que hacer" como el argumento de un posible apoyo de partidos independentistas a la moción de censura de Sánchez y les ha dicho que "lo que tienen que decidir es si quieren más Rajoy o no".

Iceta ha invitado a la formación naranja a "reflexionar", y se ha dirigido a su presidente, Albert Rivera, pero también a la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, para preguntarles si van a asumir la "responsabilidad" de mantener en el Gobierno a Rajoy y al PP.

"Si mantienen a Rajoy, que se olviden de la mitad de sus votantes", ha advertido el líder de los socialistas catalanes, porque ahora se trata de elegir entre si se quiere "limpieza o corrupción, futuro o pasado, progreso o seguir en retroceso".

Además, ha criticado que Ciudadanos pidiese a Rajoy que convocase elecciones, cuando la Constitución no permite disolver las Cortes si se ha presentado una moción de censura: "Si no sabes las reglas del juego, no juegues".

El líder de los socialistas catalanes ha loado la decisión "valiente, honesta y responsable" de Sánchez al dar "este paso al frente en un momento difícil", porque ante la corrupción del PP y tras la sentencia de la Gürtel "no hay que quedarse de brazos cruzados".

Iceta ha criticado asimismo a Rajoy, el PP y el Gobierno por no haber pedido "perdón" tras conocerse la sentencia y porque no haya habido dimisiones, y que en lugar de ello el presidente del Gobierno haya criticado al secretario general del PSOE por haber presentado la moción de censura.

"Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es distinguir entre gobierno y Estado, y cuando la unidad de España y la Constitución han estado en peligro, se puso al lado de Rajoy. Poca gente ha demostrado tanta responsabilidad política y tanto sentido de Estado. Y que ahora le digan que se somete a los independentistas es de vergüenza ajena", ha esgrimido.