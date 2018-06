Iceta "no se descarta" para el Gobierno y se "dejará la piel" por Sánchez

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que "no se descarta" como posible miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha evitado en ningún caso pedir "cuotas" para su partido y ha dejado claro que él y los socialistas catalanes se "dejarán la piel" por el nuevo presidente español.

En rueda de prensa en la sede del PSC tras la reunión de su dirección, Iceta ha admitido que los socialistas están "en una nube" ante un cambio político que "no formaba parte de ningún guión", aunque ha reconocido que "esa felicidad tiene una contrapartida: a partir de este momento todos somos corresponsables de la acción de un Gobierno que se desarrollará en un contexto bastante complicado".

El dirigente socialista ha ironizado sobre las "quinielas" periodísticas que, hasta hoy, le han situado en "tres cargos de gobierno": "Ya he sido vicepresidente, ministro de Interior y portavoz... un proceso curioso", ha bromeado.

Ha insistido así en que corresponde a Pedro Sánchez formar su Gobierno, pues "las especulaciones de cuotas del PSC o del papel del primer secretario son especulaciones bien legítimas, pero en este momento responden estrictamente a especulaciones periodísticas".

En este sentido, al ser preguntado sobre si se descarta como miembro del futuro Ejecutivo central, ha confesado que "es muy feo descartarse" ya que "si los socialistas formamos una piña alrededor de Sánchez, nadie se puede descartar".

"Nos tiene a todos a su disposición. Deseamos que haga la mejor elección en un momento en que debe confeccionar un gabinete que se enfrenta a presiones y problemas muy relevantes. No queremos añadir ni una brizna de presión. Me permitirán que ni me proponga ni me descarte, que sea feliz los días que puedan ser felices, que son los iniciales de cualquier mandato", ha apuntado.

En esta línea, ha reafirmado que "todos los militantes del PSC estamos a disposición de Sánchez para lo que nos necesite. Lo hemos estado siempre y, hoy que es presidente, más que nunca".

Y ha recalcado que "el primer secretario del PSC, esté donde esté, se dejará la piel para que a este Gobierno le vayan las cosas bien, porque querrá decir que le van las cosas bien a Cataluña a España".

Iceta ha pedido "dar tiempo" y un "respiro" al nuevo ejecutivo socialista, también desde el propio PSOE y los barones regionales, a los que ha hecho un llamamiento: "Pido a todo el mundo que haga lo que ha hecho el PSC (con Sánchez): confiar".

"He visto polémicas curiosas sobre cuándo se deben convocar elecciones. Cuando estás bautizando a la criatura, no empieces a hablar del mortis causa", ha opinado en alusión a algunos posicionamientos de dirigentes del socialismo español.

El líder del PSC ha recordado además que los socialistas catalanes han estado "al lado" de Sánchez como secretario general "desde el minuto uno". "¿El tiempo nos ha dado la razón? El balance se hará cuando toque, pero en este caso un poco de razón parece que el tiempo nos ha dado...", ha sugerido.

"Ahora bien -ha apuntado Iceta-, nos pone la presión de la responsabilidad. El PSC sigue como el primer día, al lado del secretario general que ahora es presidente de España. ¿A gusto? Sí. ¿Compartiendo proyecto? Sí. Y pidiendo respeto y respiro, capacidad del Gobierno para decidir las cosas, decidir sobre su ejecutivo y, en el momento que considere, convocar elecciones".

Ha solicitado también al nuevo presidente que "cumpla con lo que se comprometió en el debate de la moción de censura: estabilidad y rigor económico; lucha contra la corrupción; atención a las emergencias sociales; diálogo territorial, sobre todo con Cataluña: y convocatoria de elecciones. Es su hoja de ruta y la suya es la nuestra", ha sentenciado.