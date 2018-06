Iceta critica que Torrent denuncie al TS sin contar con unanimidad en la Mesa

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado hoy que el presidente del Parlament, Roger Torrent, interponga una denuncia contra los magistrados del Tribunal Supremo sin unanimidad de los miembros de la Mesa ni un informe de los servicios jurídicos, que no le consta que se haya emitido.

Iceta ha enviado una carta a Torrent en la que le pide que reconsidere su decisión, pero el presidente de la Cámara ya ha presentado hoy la denuncia anunciada ayer contra el juez Pablo Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo, a quienes acusa de un "delito de detención ilegal" de diputados soberanistas y de "prevaricación judicial".

El líder del PSC ha remarcado en la misiva que esta acción legal se adoptó en la Mesa del Parlament -con mayoría soberanista- el pasado abril, con "notable división de opiniones".

Ha recordado que el PSC votó en contra y que otros grupos se opusieron, entre ellos Ciudadanos, que presentó un recurso de reposición que no ha sido resuelto.

Así, "convendría hacer notar que iniciativas o decisiones tan controvertidas como ésta no cuentan con el apoyo unánime de los órganos de la Cámara", ha remarcado el líder socialista.

El presidente del grupo PSC-Units ha subrayado, además, que la Mesa acordó "encargar un informe jurídico que no nos consta que se haya emitido".

En este sentido, le ha recalcado a Torrent que la Mesa "no ha sido partícipe de ningún estudio jurídico sobre posibles acciones penales, si es que se ha emitido alguno, y sin duda no ha sido partícipe de la decisión final anunciada por usted".

En este sentido, ha remarcado a Torrent que no debería interponer denuncias sin haber resuelto previamente el recurso de reposición de Ciudadanos ni sin esperar a las conclusiones del estudio jurídico de las acciones penales, que entiende que el presidente del Parlament ha encargado.

"Si no lo ha hecho, me permito rogarle que lo haga, sin precipitar ninguna decisión hasta que se den las circunstancias que le he expuesto", ha añadido.