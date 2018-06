La capital de la República de Singapur, es la ciudad de Singapur que ahora mismo es una ciudad inaccesible salvo que tengas todos los permisos que te permitan asistir a los actos de la histórica cumbre entre Trump y Kim, en horas.

Porque sin acreditación, aun con ella, te encontrarás un : -"Lo siento, no puede pasar" que con paciencia asiática repiten los guardias a cada periodista que se acerca al hotel Capella, el lujoso complejo que este martes, 12 de junio acogerá la primera reunión de la historia entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.

Los hoteles Capella son sinónimo de lujo a lo largo del mundo. La marca Capella, podemos leer en su web, “representa la doble relación e intimidad entre algunos de los hoteles más lujosos del mundo y sus huéspedes. Clientes, siempre de alto poder adquisitivo que buscan la privacidad . Se puede encontra un hotel Capella en las ciudades y los destinos más bonitos y privilegiados del mundo, desde ciudades europeas y retiros exclusivos en Asia hasta playas mexicanas”.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.