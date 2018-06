Hernando: Antes está la seguridad que nos da Rabat que el "glamour" de París

El portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha criticado la decisión de Pedro Sánchez de visitar Francia en su primer viaje al exterior, en lugar de Marruecos, como era tradición: "Antes está la seguridad que nos proporciona Rabat que el glamur que nos puede dar París".

"Nuestras relaciones con Marruecos son prioritarias", ha subrayado Hernando en una rueda de prensa en el Congreso, elogiando la "extraordinaria labor" que está haciendo el Gobierno marroquí en el control de la inmigración, la lucha contra las mafias o contra el terrorismo yihadista.

Le preocupa, por tanto, que la prioridad del presidente del Gobierno no sea la misma que la de sus predecesores, como le preocupa también -ha señalado- que Sánchez esté intentando hacer de un problema humanitario un "'show' mediático", refiriéndose a los refugiados del Aquarius.

No puede ser que un Gobierno marque "dobles políticas" entre los inmigrantes del buque y los que todos los días están siendo rescatados en el mar de Alborán. "No me gusta que se utilice a esas personas con carácter propagandístico", ha dicho.

También se ha mostrado muy sarcástico con esas primeras imágenes cotidianas que se mostraron ayer del nuevo presidente haciendo deporte en los jardines de la Moncloa, "un 'showroom' con el perrito, en chandal y el pantaloncito corto", pero no tiene tiempo, en cambio, para dar explicaciones sobres sus planes de gobierno.