El grupo de ERC ve poco recorrido a la Ley de Presidencia: "Se la cargarán"

INVESTIDURA CATALUÑA

Barcelona, 4 may (EFE).- El diputado de Demòcrates Antoni Castellà, integrado en el grupo parlamentario de ERC, ha apuntado hoy que "es posible" que la modificación de la Ley de Presidencia para incluir la posibilidad de una investidura telemática no sirva para hacer a nadie presidente porque "se la cargarán".,"Es posible que esta modificación de ley no sirva para investir a nadie porque se la cargarán como se cargan todo lo que no les gusta usando los aparatos del Estado", ha señalado durante s