De Grandes descarta "juego sucio" en la campaña del PP: Es modélica

PP CONGRESO

Madrid, 4 jul (EFE).- El presidente de la Comisión Organizadora del Congreso extraordinario del PP, Luis de Grandes, ha descartado hoy que haya "juego sucio o malas artes" en la campaña para presidir el partido y ha asegurado que es "modélica": "No son unos juegos florales, pero tampoco juegos de tronos".,En una entrevista en Los Desayunos de TVE, De Grandes ha dicho que "no acepta elevar a categoría lo que son anécdotas propias de la campaña" si bien ha admitido que "no dice mucho" del candidat