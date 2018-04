El Gobierno de Navarra no estará en el acto que avanzará el final de ETA

TERRORISMO ETA

Pamplona, 25 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha anunciado hoy que el Ejecutivo Foral no estará el próximo 4 de mayo en la localidad francesa de Cambo-les-Bains, donde está previsto un acto que avanzará el final de ETA.,El asunto se ha tratado en la sesión de Gobierno habitual de los miércoles y, ha precisado, "la decisión es no acudir al acto entre otras cuestiones porque, como ocurriera con el desarme, se nos ha invitado pero no hemos participado en ningún caso".,