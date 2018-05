El Gobierno mantendrá la intervención de las cuentas del FLA en Cataluña

INVESTIDURA CATALUÑA

Madrid, 11 may (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que, una vez finalice la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, acabará la intervención de las cuentas de la comunidad, excepto la del dinero proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).,En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que aquella intervención, hecha en 2015, "si no recuerdo mal", no fue recurrida por la Generalitat y esa parte "quedaría en vig