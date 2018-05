Gobierno de Ceuta dice remitió un certificado a Cañete pero con informes

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha señalado hoy que el certificados emitido a favor del exministro Arias Cañete estaba respaldado por los "correspondientes informes jurídicos".

Así se ha expresado hoy el portavoz del Ejecutivo ceutí, Jacob Hachuel (PP), al ser preguntado en una comparecencia de prensa por la polémica producida con el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, sobre su simulación de haber residido en Ceuta en el 2011 para pagar menos impuestos.

La eurodiputada de IU Marina Albiol se dirigió por escrito al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, para pedir el "cese inmediato" de Arias Cañete, tras "conocerse que trató de engañar a Hacienda cuando presidía su petrolera familiar, simulando una serie de gastos en Ceuta" para ahorrarse el pago de 15.441 euros en impuestos, se afirma en un comunicado de esa formación, según la misiva.

Jacob Hachuel ha asegurado hoy que el Gobierno ceutí "no está para valorar lo que hizo Arias Cañete" y ha puntualizado sobre los certificados expedidos a Arias Cañete -uno de ellos solicitado a la Ciudad Autónoma- que "los certificados que salen de esta institución están respaldados por los correspondientes informes jurídicos".

Hachuel ha considerado que este certificado avalando su labor en Ceuta se dio "como a cualquier otro ciudadano que lo requiera pero sin conocer su finalidad".

El portavoz del Ejecutivo ceutí no ha realizado ningún reproche a los problemas detectados por la Agencia Tributaria "por no tener suficientes datos" y ha aclarado que no es ninguna sentencia judicial sino "un procedimiento administrativo".