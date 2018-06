El Gobierno británico explica el proceso de regularización delos comunitarios tras el Brexit

El Gobierno británico ha explicado este jueves como será la regularización de los residentes comunitarios tras el Brexit. Habrá dos estatus, el de “asentado” y el de “pre-asentado”. Para el primer de ellos, para los que lleven más de 5 años viviendo en Gran Bretaña será tan sencillo, según el Ejecutivo, como aportar el nombre, la dirección y demostrar que no se tienen antecedentes penales graves (condenas superiores a 12 meses de cárcel). Este trámite se realizará a través de la página web del Gobierno o de una aplicación móvil y costará 65 libras, unos 73 euros, para los adultos y de 32,5 libras (37 euros) para los menores de 16 años.



Lo mismo, pero sin pagar, necesitarán hacer aquellos que no han cumplido los 5 años en el país. Estos recibirán entonces el “estatus de pre-asentados” hasta que lleguen a ese periodo de estancia con el que accederán al anterior explicado.



El único requisito será no haber viajado al extranjero durante más de seis meses en el periodo de un año. El ministro del Interior, Sajid Javid, ha asegurado que la posición del Ejecutivo es la de “otorgar y no rechazar”, por lo que negaba cualquier dificultad e intención de anular solicitudes "no buscamos excusas para no conceder estos estatus. Deberá haber una muy buena razón por la que no lo obtengas" confirmaba.



La mayoría de los demandantes no tendrán que agregar ninguna documentación extra porque serán las bases de datos del Gobierno las que cotejen si este reside o no en suelo británico. En caso de que sí sea necesario habrá que enviar el pasaporte y una copia impresa de la solicitud, así como aportar una foto antes de contestar a una serie de preguntas relacionadas con los datos del demandante (número de la seguridad social, número de móvil) en un cuestionario que no sobrepasará los 20 minutos de duración. Este estará disponible en los 23 idiomas que se hablan en la Unión Europea y contará con un sistema de ayuda y un teléfono adicional donde se podrá consultar cualquier duda.



Además, no será necesario ni estar trabajando o estudiando para poder permanecer en Reino Unido, solo con estar viviendo en el país desde antes de diciembre de 2020, cuando acabe el periodo de transición acordado con Bruselas, valdrá.



Una vez realizado el trámite, el ministerio del Interior estudiará la propuesta y dará una respuesta “lo más rápido posible” ha señalado Javid. El plazo para solicitarlo se extiende hasta el 30 de junio de 2021.



Este estatus mantendrá intactas las prestaciones que ahora mismo poseen los residentes comunitarios en suelo británico por lo que mantendrán sus derechos en todo lo que respecta a asistencia sanitaria, educación o el sistema de pensiones. En cuanto a las familias de los “asentados” que vivan fuera de Reino Unido, también podrán disfrutar de este estatus de por vida si lo solicitan antes de diciembre de 2020.