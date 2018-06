La Generalitat traslada a Exteriores su "malestar" por la actitud de Morenés

El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha trasladado hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores "el malestar" de la Generalitat por lo que considera una "actitud inaceptable" del embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, por haber "insultado" a las instituciones catalanas.

Maragall ha confirmado la presentación de la queja formal de la Generalitat ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en unas declaraciones hechas momentos antes de comparecer ante la Comisión de Acción Exterior del Parlament para explicar los planes de su departamento.

"Hemos trasladado nuestro malestar al gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores -ha explicado Ernest Maragall- porque es absolutamente incomprensible que se produzcan este tipo de escenarios de agresión verbal en un acto institucional".

"La actitud de este embajador -ha subrayado- no parece aceptable en ningún sentido, y es contradictoria con la retórica de diálogo y de aproximación que se viene pregonando desde el Gobierno central en boca del señor Pedro Sánchez".

Según el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, "es inaceptable que un representante del Estado en una capital como es Washington se permita utilizar un lenguaje agresivo y de insulto hacia nuestra sociedad, nuestros presos políticos y hacia la figura de nuestro presidente de la Generalitat".

Maragall ha considerado, no obstante, que el "episodio lamentable" vivido en Washington "no deja de ser una anécdota inaceptable" y ha añadido que espera que "nadie convierta una anécdota en categoría" y que esto "no comprometa el diálogo previsto, que esperamos que sea esto ultimo y no un intercambio de improperios o descalificativos".

El conseller de Acción Exterior ha indicado dentro de la comisión parlamentaria que "la represión no hará cambiar nuestras convicciones, y tampoco las agresiones verbales o los insultos que cualquier embajador pueda hacer a nuestras instituciones y a nuestro presidente".