Garzón ve un "parche" la subida de pensiones pactada entre el Gobierno y PNV

PRESUPUESTOS 2018

Madrid, 26 abr (EFE).- El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha asegurado hoy que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV para una subida generalizada de pensiones demuestra que era un asunto de "voluntad política", aunque considera que es un "parche" que no soluciona el problema de fondo del sistema de pensiones.,"El PP se ha tirado semanas diciendo que no era posible hacer lo que ha acaba finalmente de hacer, lo que demuestra que el tema de las pensiones no era una de sus prioridades", h