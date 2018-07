Garrido cesaría "fulminantemente" a quien presionara en favor de un candidato

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha negado hoy haber presionado a cargos del PP para votar en las primarias del partido a María Dolores de Cospedal y ha dicho que si alguien de su entorno hiciera algo semejante sería cesado "fulminantemente".

En declaraciones a los medios durante la presentación de la nueva estrategia de conservación de carreteras de la Comunidad de Madrid, Garrido se ha referido a la información de La Ser según la cual alcaldes y presidentes de distrito afirman haber recibido presiones de Garrido y su equipo para respaldar a Cospedal en lugar de a Pablo Casado.

"No se ha producido, no he hecho ni una sola llamada a un alcalde ni a un presidente de sede, a ninguno", ha sostenido Garrido, quien ha desmentido "rotundamente" la información.

El presidente regional ha comentado que si a alguien de su entorno "se le ocurriera hacer algo semejante, estará cesado fulminantemente en ese momento".

"En la vida he perdido y ganado cosas pero siempre he jugado con limpieza, tampoco es muy limpio hacer acusaciones genéricas", ha manifestado.

Al respecto, ha dicho que "si alguien de verdad ha sufrido algún tipo de llamada de esta naturaleza, lo que tiene que hacer es denunciarlo ante el comité organizador" de las primarias y ante el mismo.

"Yo podría hacer ese tipo de acusaciones genéricas pero no lo hago por respeto al PP y por cariño al PP", ha añadido.

Garrido ha informado de que ha hablado sobre este asunto con Pablo Casado, quien le ha asegurado que "nadie de su entorno" ha hecho algo parecido.

En su opinión, este asunto da "una imagen que no se merece" el PP, ya que ha defendido que en las primarias todos están trabajando a favor del candidato que creen que es mejor "con limpieza y honestidad".

"Creo que la mejor es Cospedal, si gana me alegraré mucho y si no gana también porque cualquiera de los otros dos candidatos son estupendos y con ellos voy colaborar", ha comentado en referencia a Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría.

Los inscritos del PP elegirán mañana entre los seis aspirantes (Pablo Casado, José Manuel García Margallo, Elio Cabanes, José Ramón García Hernández, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal), y los dos más votados competirán en el Congreso extraordinario del 20 y 21 de julio que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido.

Asimismo, el PP de Madrid ha negado hoy que se ejerzan "presiones" en las sedes regionales del partido en la Comunidad de Madrid en favor de uno u otro candidato a las primarias del partido, y ha asegurado que la campaña está siendo "libre, limpia y muy positiva".