Garrido agradece a Ciudadanos el apoyo a su investidura

GOBIERNO MADRID

Madrid, 17 may (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha agradecido hoy al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, el apoyo a su investidura que él ya ha adelantado hace unos días.,"Siempre he creído que la gratitud debe ser una actitud presente en la conducta de las personas, y yo no estaría a la altura de esa convicción si no le dedicara esta mención", ha asegurado Garrido, dirigiéndose a Aguado, en su intervención en la