 La Fiscalía belga ya ha recibido la euroorden de entrega para Valtonyc

La Fiscalía de Flandes Occidental (Bélgica) ya ha recibido la euroorden de entrega para el rapero Valtonyc, fugado para eludir una condena de cárcel en España por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

"Lo único que podemos confirmar ahora mismo es que hemos recibido la euroorden. Es el primer paso de todo el proceso", explicó a Efe la portavoz de esa fiscalía, Caroline Jonckers, que no precisó si el rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, se encuentra en territorio belga.

No obstante, hace dos días, el artista mallorquín publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en el que se intuye que podría estar en Bélgica.

La recepción de la euroorden es el primer paso de un procedimiento que obligará a Valtonyc a personarse ante el juez, en el caso de que la Fiscalía proponga al magistrado estudiar la petición española y, en su caso, la extradición del rapero.

El rapero mallorquín abandonó España el pasado 24 de mayo, cuando concluyó el plazo que le había concedido la Audiencia Nacional para entrar en prisión.

Avui faria 1 mes que dormiria a la presó, però gràcies a l'organització popular i la solidaritat he pogut abraçar la meva família i seguim la lluita. Prest tendreu notícies.



Gràcies per fer-ho possible.

Caixa de resistència: www.https://t.co/I2tDmIvMTS pic.twitter.com/VAwwI4lKrV