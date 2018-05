Ferrer (PSOE) critica que la subida de las pensiones solo se prevé para 2018

El secretario de Empleo de la Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer, ha criticado hoy que, a pesar de lo anunciado por el Gobierno y el PNV hace días, la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de los nacionalistas vascos solo prevé un aumento de las pensiones para 2018 y no para dos años.

Ferrer, en una rueda informativa, ha aludido hoy a la situación de las pensiones en Logroño, donde ha presentado al proyecto de presupuestos alternativos para España elaborado por el PSOE.

El acuerdo entre PP y PNV sobre pensiones "ha sido solo algo propagandístico" porque "hablaron inicialmente de ligar la subida a los precios en dos ejercicios y de aplazar el índice de sostenibilidad hasta 2023", ha subrayado.

"Pero ayer mismo supimos, por el propio Mariano Rajoy y por el ministro de Economía -Román Escolano-, que va a ser algo puntual, no hay nada del año 2019 y tampoco nada de aplazar la entrada en vigor del índice de sostenibilidad", ha afirmado Ferrer.

Su partido, ha dicho, defiende, en materia de pensiones, derogar el índice de sostenibilidad y garantizar más ingresos para el sistema de pensiones con un nuevo impuesto a las transacciones financiera, "algo que criticó el Gobierno para, luego, en un día, improvisar un impuesto digital que no van a poder aplicar".

Para él, la situación en la que "la derecha" ha dejado las pensiones "no tiene que ver con una situación económica, sino que es algo ideológico", como demuestra, a su juicio, que "el PNV, después de lo que ha dicho, haya presentado una enmienda para 2018 en la que no se dice nada del siguiente año".

También se ha referido al hecho de que no es "fortuito" que haya salarios bajos, sino que es consecuencia de la reforma laboral de 2012, que tenía como objetivo "devaluar la economía española sobre los costes laborales".

Cree que "se puede hablar mucho" de la subida de salarios, pero "lo que hay que hacer es derogar la reforma laboral para recuperar la negociación colectiva por sectores y no por empresas, en un país en el que más del 90 por ciento -de las compañías- no tiene más de 50 trabajadores, con lo que no hay capacidad negociadora".

"Si no se deroga la reforma laboral, no van a subir los salarios porque las empresas no van a pagar más por lo que tienen gratis", ha considerado.