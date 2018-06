Fernández Vara: El tiempo irá diciendo la duración de la legislatura

(Actualiza la CF6008 con más declaraciones del presidente extremeño)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy, a preguntas sobre la duración de la legislatura, que es un asunto sobre el que no ha hablado con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que es algo "que el tiempo lo irá diciendo".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Comité Regional del PSOE, que se celebra en Badajoz, y ha asegurado que seguirá siendo "igual de exigente o más" de lo que ha sido hasta ahora para reclamar al nuevo Gobierno soluciones a las demandas y necesidades de Extremadura.

En cuanto al tiempo que queda de legislatura, ha respondido que no sabe "porque es un asunto del que no he tenido oportunidad de hablar con él -en referencia a Pedro Sánchez-, y el tiempo lo irá diciendo".

Ha recordado que ayer se ha producido una moción de censura que han votado 180 diputados sin que previamente hubiera ningún acuerdo "y eso hay que destacarlo; lo digo para aquellos que dicen que se ha acordado algo, no se ha acordado nada", ha concluido.

No obstante, tiene claro que desde ayer que en los acuerdos de futuro no hay que excluir a nadie y que se puede llegar a acuerdos para asuntos importantes de Estado también con el PP y Ciudadanos, como ha ocurrido hasta ahora con el PSOE.

Ha aventurado además que, "si se hacen las cosas bien" en los próximos meses, puede haber acuerdos con unos y con otros para, no solo salvar la gobernabilidad del país, sino también para garantizar el mejor futuro posible para los españoles.

En cuanto a Cataluña, ha dicho que el PSOE tiene una posición absolutamente "nítida" como partido de Estado "y no va a poner nunca en duda la unidad de España y la igualdad de los españoles en derechos y deberes"

A partir de ahí, ha indicado que esto no lo pueden arreglar solo los jueces sino que hay que hacerlo desde la política también, por lo que hay que "dialogar y hablar".

También ha informado de que habló con Pedro Sánchez ayer después de la votación y que hasta que el Gobierno no esté conformado no se reunirán.