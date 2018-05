J. Fernández "respeta" la moción de censura contra un Gobierno "insostenible"

MOCIÓN CENSURA

Oviedo, 25 may (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que "respeta" la decisión de su partido de presentar una moción de censura contra el Gobierno del PP que se encuentra, a su juicio, en una situación "insostenible" tras una sentencia "clara y evidente" sobre el caso Gürtel.,En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Junta General del Principado, el ex presidente de la gestora socialista ha eludido, no obstante, hacer "valoraciones prematuras" so