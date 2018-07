Feijóo opta por "la mejor opción" para el PP en elección que "no es fácil"

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha votado hoy por el candidato a suceder a Mariano Rajoy que cree que es "la mejor opción" para el partido, porque "sin partido no es posible ser opción de gobierno", ha dicho, y ha reconocido que la elección "no ha sido fácil".

Feijóo ha depositado su papeleta en el centro electoral habilitado en la sede del PP de Vigo en medio de una gran expectación y después de permanecer cinco minutos dentro de la cabina que preservaba su intimidad.

Preguntado por el motivo de que estuviera tanto tiempo en la cabina, ha aclarado que la razón fue que tenía que elegir también a los 20 compromisarios de Vigo que participarán en la segunda ronda del proceso.

Feijóo no ha querido desvelar a qué candidato ha respaldado en las urnas porque no cree que sea "ni interesante ni importante para nadie" y también porque no pretende "interferir" en la militancia del PP de Galicia, en línea con "la mayoría" de los presidentes autonómicos, que han tratado de ser "respetuosos" con todos.

Además, ha aludido a "un principio básico: el voto es secreto", sin menoscabo de que haya compañeros que lo hayan "explicitado".

El líder del PP de Galicia ha incidido en que "no es fácil" tener que elegir entre candidatos que cree que "muchos de ellos son compatibles entre sí".

Ha recurrido al símil futbolístico y ha planteado que "es como si te piden elegir con qué jugador del Celta te quedas. Estamos preparados para jugar en equipo. Tener que elegir a uno del equipo cuando creo que hay más personas que pueden trabajar en ese equipo, no resulta fácil".

Como quiera que se tenía que decantar por un solo candidato, ha asegurado que ha optado por quien cree que "es mejor, en primer lugar para el PP, porque sin partido no es posible ser opción de gobierno", y porque entiende que "los españoles se merecen que gobierne el partido más votado".

Por lo demás, ha celebrado que la jornada se esté desarrollando con "normalidad y tranquilidad", y ha agradecido a todos los candidatos "que dieran el paso", así como "la cordialidad y la deportividad" con la que se han manejado durante todo el proceso, "sin trifulcas" entre ellos.