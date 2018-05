Feijóo: "España no es un bar que se traspasa"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado hoy "la ansiedad" de la oposición a raíz de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y ha afirmado que "España no es un bar que se traspasa".

"El presidente Rajoy no va a meterse en la espiral de ansiedad que tienen los líderes políticos de la oposición en España, necesitamos a un político que esté centrado, que esté tranquilo y que mantenga la responsabilidad de su cargo y la responsabilidad del grupo parlamentario", ha dicho Feijóo en declaraciones a los periodistas en Santiago.

En su opinión, "parece que el Gobierno de España está a subasta y que hay distintos compradores", y ha advertido de que "España no es un bar que se traspasa, España son 46 millones de ciudadanos que tienen derecho a que se respete el resultado de las urnas".

"Volvemos otra vez a la inestabilidad y volvemos otra vez a este juego de tronos entre los distintos responsables de la oposición y volvemos al peor Pedro Sánchez que conocíamos", ha afirmado el presidente de la Xunta.

Ha expresado su confianza en que la moción de censura presentada por el PSOE "no sea más que una pataleta de determinados políticos, que no se dan cuenta de que las mociones de censura en la Europa actual le salen muy caras a los ciudadanos y no se pueden plantear si no hay un gobierno alternativo, y es obvio que no hay un gobierno alternativo al de Rajoy".

Para el máximo mandatario gallego carece de sentido, "y pasaríamos a la historia del disparate", ha afirmado, "que los mismos partidos que aprueban los Presupuestos en el día de hoy presenten una moción de censura en el día de mañana, no tiene ningún sentido; no existe ningún precedente como este en ninguna democracia europea", dijo.

En opinión de Feijóo, "hay una posibilidad de mantener la estabilidad", y ha señalado que eso se logra "respetando las urnas" y "respetando los votos del Congreso en lo que se refiere a los Presupuestos".

"Habrá elecciones, por supuesto, cuando toque, y los ciudadanos sabrán muy bien a quién tienen que votar", ha manifestado.

Según el titular de la Xunta, "no puede haber un presidente del Gobierno en España que haya perdido las elecciones, nunca lo ha habido; jamás en nuestra historia prosperó una moción de censura para poner a un presidente del gobierno que había perdido las elecciones anteriormente".

"Espero y deseo que los políticos no prosigan en esta alocada carrera movidos por una ansiedad de poder y de notoriedad atípica, y yo diría que enfermiza, y espero que esto finalice este fin de semana para seguir hablando de los españoles y de nuestros intereses a partir del lunes con el sosiego de un Gobierno y de una oposición responsable", ha afirmado.

Por último, se ha mostrado convencido de que Mariano Rajoy no va a dimitir como presidente del Gobierno.

"No tengo ninguna duda de que el presidente no va a dimitir porque sería dimitir de sus responsabilidades, y si hay alguien responsable en este momento en la política nacional es el presidente Rajoy", ha concluido.