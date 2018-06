Feijóo, aún sin decidir: "Lo importante es que España haga un buen Mundial?

PP CONGRESO

Sarria (Lugo), 15 jun (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que todavía no ha decidido si optará a presidir el PP y que "lo importante es que España haga un buen Mundial?.,En un acto en la localidad lucense de Sarria, el titular del Gobierno gallego no ha desvelado cuáles son sus intenciones en relación con la posibilidad de presentar candidatura para tomar las riendas del Partido Popular.,?No he tomado la decisión. Cuando la tome, la an