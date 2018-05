Facebook Dating: la nueva forma de ligar que competirá con Tinder

El máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el pasado 1 de mayo, las novedades de la firma en su conferencia anual de desarrolladores (F8), donde destacó una opción para que sus usuarios encuentren pareja y el lanzamiento de unas gafas de realidad virtual a bajo coste.



"Uno de cada tres matrimonios en Estados Unidos empiezan en línea", destacó el empresario en el evento, que se celebra hasta el miércoles en San José (California) y se retransmite por internet. "Y no habíamos hecho ninguna opción para encontrar parejas", razonó.



Aunque no especificó cuándo, "Dating" permitirá a los usuarios crear un perfil privado para tener citas, al estilo de populares aplicaciones como Tinder, con personas que no sean "amigas" y que coincidan en eventos o grupos de Facebook.



"Esto va a ser para construir relaciones reales a largo plazo, no solo aventuras", apuntó Zuckerberg en un esperado discurso donde dejó clara la intención de la plataforma de "seguir construyendo" un mundo conectado a la vez que invierte en mejorar la privacidad.



"Hay 200 millones de personas en Facebook que se identifican como solteras", dijo Zuckerberg.

"This is how we’re thinking about our responsibility — to keep people safe and also to keep building. If you believe like I do that relationships, community and bringing the world together is important - we will keep building." Mark at #F8 pic.twitter.com/Vwx2LFKL3b