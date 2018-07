PP estudiará la "oportunidad" de celebrar un debate entre Casado y Santamaría

El presidente de la Comisión Organizadora de Congreso del PP, Luis de Grandes, ha asegurado hoy que esta semana se estudiará la "oportunidad" de hacer un debate público entre los candidatos a liderar el partido que pasaron la primera vuelta, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, solicitado por este último.

De Grandes ha señalado que la opinión pública exige transparencia y que, aunque algunas voces en el partido hayan dicho que no desean confrontación entre los candidatos, si las normas prevén esa confrontación democrática "la COC no es quien para no dar cauce, si es que procede".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo del presidente electo de Colombia, Iván Duque, en las que ha dicho que el PP tiene los "elementos necesarios" para hacer este debate en su sede y que si no se hizo en la primera ronda fue porque los candidatos era siete.

Por eso, se consideró que no sería un debate, sino "una sucesión de intervenciones", pero ahora hay una nueva propuesta, en esta ocasión para un debate a dos y "hay que ponderar la oportunidad de que eso sea así", ha puntualizado.

En todo caso, ha explicado que la noticia a este respecto "no se va a producir hoy", en la reunión que mantiene la COC esta mañana, ya que este encuentro será para oficilizar los resultados de la votación del jueves, tanto sobre los candidatos como los compromisarios que salieron elegidos.

"Vamos a respetar la opinión de los candidatos, como es natural, pero también es nuestra obligación ponderar lo que es mejor para el partido, en ese equilibro tendremos que encontrarnos", ha manifestado el presidente de la COC, quien ha asegurado que mantendrá su "objetividad, imparcialidad y neutralidad" a este respecto.