¿Están volando los barcos de la foto?

Una foto publicada en el foro estadounidense Reddit, ha provocado un gran número de impresiones en redes sociales sobre si los barcos que aparecen en la misma, están suspendidos en el aire, o simplemente es una ilusión óptica. Ha causado el asombro y estupefacción entre los internautas.

En la imagen se aprecia un paisaje marítimo con tres barcos al fondo de la imagen que, por mucho que le cueste a nuestra lógica entender, parecen estar volando. Lo que sucede tiene explicación y con nombre propio. Se trata de una ilusión óptica conocida como Fata Morgana por la cuál los objetos que se encuentran en el horizonte como, por ejemplo, los barcos de la imagen, adquieren una apariencia alargada y elevada dando la sensación de flotar en el aire.



¿Esto a qué se debe?

La separación regular entre el aire caliente y el aire frío (más denso) cerca de la superficie terrestre puede actuar como una lente refractante, produciendo una imagen invertida sobre la que la imagen distante parece flotar. Generalmente, por la mañana, después de una noche fría, es el mejor momento para toparnos con este espejismo tan curioso.



En el vídeo que mostramos a continuación se pueden ver más efectos de este tipo.

