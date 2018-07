La erupción del volcán en Guatemala deja 2.900 muertos, según voluntarios

Un grupo de voluntarios organizados tras la erupción del volcán de Fuego de Guatemala del pasado 3 de junio, que ha dejado al menos 113 muertos, ha denunciado que las cifras oficiales son erróneas y que son al menos 2.900 los fallecidos y desaparecidos por esta emergencia. Los voluntarios, agrupados en un ente denominado Antigua Al Rescate, han informado de que, según los cálculos recabados con los supervivientes y los familiares de San Miguel Los Lotes, la comunidad arrasada por el volcán, no son 186 casas sino 360, y aseguran que en cada una vivía entre 10 y 14 personas si se tienen en cuenta los niños que no están registrados oficialmente. Una de los miembros del grupo de voluntarios, Sofía Letona, señala que, de los 2.900 muertos o desaparecidos, más de 470 son menores.

El colectivo, que asegura que sigue buscando en el área del desastre, denunció que no hay ninguna autoridad "que anote" cuando se rescata un cuerpo y aseguró que ahora ya no se localizan cadáveres calcinados, sino restos enteros que "han pasado cocinándose 30 días bajo la arena". El grupo denunció además que las autoridades no están permitiendo la entrada en el área cero de maquinaria para levantar las toneladas de ceniza y arena que han enterrado las casas mientras los voluntarios, ayudados de cucharas, palas y coladores rescatan los restos humanos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala elevó este miércoles a 332 las personas desaparecidas por la erupción, un número superior a los 197 que se había dicho tras la explosión, la mayor de los últimos años del cono, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital. El portavoz de la Coordinadora, David De León, dijo ante esta denuncia que la institución "respeta" cualquier opinión, pero destacó que es "importante" conocer la base o las fuentes que sirvieron para determinar la cifra y los invitó a unirse a la mesa multisectorial de recuperación para "cotejar la información".

Además de los 332 desaparecidos y de los 113 muertos, la erupción del volcán de Fuego el pasado 3 de junio ha dejado unos 50 heridos, más de 3.000 personas albergadas y más de 1,7 millones de afectados en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, algunos de los cuales lo han perdido todo.