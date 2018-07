ERC elogia que haya diálogo pero avisa que autodeterminación es indispensable

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha elogiado hoy que se haya establecido un "diálogo" entre los gobiernos español y catalán y que exista "un cambio de formas", aunque ha advertido que "ejercer el derecho de autodeterminación" es "indispensable" para Cataluña.

En una rueda de prensa para hablar de la reunión mantenida hoy en Madrid por los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, el principal dirigente republicano en el Parlament ha hecho una valoración positiva de "que se haya retomado el diálogo después de muchos meses" sin que lo hubiera.

"Es importante que haya una mesa donde poder hablar de forma bilateral, y desde este punto de visto estamos satisfechos de que se haya establecido", ha afirmado Sergi Sabrià.

Sobre el desarrollo de la reunión, ha indicado que ERC percibe "un cambio de formas", "buenas palabras y buena predisposición pero ninguna novedad importante" puesto que Cataluña "necesita poder hablar del derecho de autodeterminación".

Ha considerado, en este sentido, "especialmente sorprendente" que en 2018 "se niegue el derecho de autodeterminación a Cataluña cuando democracias consolidadas como las del Reino Unido o Canadá lo han reconocido" pese a que no estaba contemplado inicialmente en su ordenamiento jurídico.

En consecuencia, ha recalcado este mismo dirigente de ERC, "no se trata de si se es independentista o no, sino de ser demócrata o no serlo", y ha lamentado que "se deja pasar una nueva oportunidad negándonos un derecho que es universal".

"Esperábamos más, pero esto no significa que nos levantemos de la mesa, seguiremos estando, -ha explicado Sabrià- si bien en próximas reuniones esperamos poder avanzar hablando de autodeterminación de forma seria, ya que se trata de un derecho universal".

Sobre las 45 medidas que el anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puso encima de la mesa durante la anterior legislatura y que vuelven a ser estudiadas, Sabrià ha apuntado que "hay una que trasciende de las demás, porque Cataluña se merece tener un servicio de Cercanías adecuado".

"Ahora bien, -ha matizado este mismo dirigente de ERC- es obvio que esto no resuelve la necesidad de ejercer la autodeterminación", y "aunque valoramos positivamente las formas, lamentamos que no se haya podido avanzar más en el reconocimiento" de este "derecho indispensable" para Cataluña.

Según el presidente del grupo de ERC en el Parlament, "el futuro político de los catalanes sólo lo pueden decidir los catalanes" y ha añadido que "lo que es una anomalía es que el Estado español no reconozca este derecho universal" y "sorprende que en pleno siglo XXI el Gobierno español siga sin reconocerlo".

Con respecto a la cuestión de los independentistas presos, ha indicado que "es absolutamente lamentable que un Estado tenga presos políticos", por lo que "todo paso que pueda dar la Fiscalía del Estado para poner fin a esta situación injusta "sería bien recibido".