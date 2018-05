EEUU califica de "insulto a la democracia" las elecciones venezolanas

La misión de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calfiicado como un "insulto a la democracia" las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela. "Es hora de que (Nicolás) Maduro se vaya", ha tuiteado este domingo la misión estadounidense ante la ONU, dirigida por la embajadora Nikki Haley.

Today’s so-called “election” in Venezuela is an insult to democracy. We will continue to stand with the Venezuelan people fighting for a brighter future for their country. It's time for Maduro to go.

Según el mensaje, que retuiteado Haley, "la así llamada 'elección' de hoy en Venezuela es un insulto a la democracia". "Seguiremos estando junto al pueblo venezolano luchando por un futuro más brillante para su país", añade el mensaje.

La declaración se conoce después de que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, haya dicho, también este domingo, que las "fraudulentas elecciones" de Venezuela, en las que busca la reelección Maduro, "no cambian nada" y que es "el pueblo venezolano" quien debe dirigir el país. "Necesitamos que el pueblo venezolano dirija este país... Una nación con tanto que ofrecer al mundo", ha escrito Pompeo en su cuenta oficial de Twitter.

Bernard Lewis was a true scholar & great man. I owe a great deal of my understanding of the Middle East to his work. He was a man who believed, as I do, that Americans must be more confident in the greatness of our country, not less. Thank you, Mr. Lewis for your life of service