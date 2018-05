El edil de Turismo promociona Carboneras con vídeos de exsicario de Escobar

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), Pascual Díaz (PP), ha publicado en su página de Facebook varios vídeos en los que un exsicario del cartel de Medellín que estuvo a las órdenes de Pablo Escobar alaba las bondades de la localidad.

El edil ha compartido dos vídeos de John Jairo Velásquez, alias Popeye, en su perfil de Facebook y otro en el del bar que regenta, en los que el propio exsicario se dirige a su "guerrero Pascual" y al "hermoso pueblo de Carboneras" refiriéndose a sí mismo como "el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria".

Saludo que realiza desde "las mismas calles que pisó Pablo Escobar y en compañía de su alma", tal y como adelanta en su edición de hoy el diario La Voz de Almería.

En otro de los vídeos, Popeye se refiere a las "hermosas playas" y "exquisita gastronomía" de Carboneras y asegura que "las mejores gambas de España y de toda Europa son las de Almería".

"Las gambas de mis guerreros de Andalucía son una cosa de locos", apunta en este vídeo de la página del edil en Facebook, en la que aparece otra publicación con varias fotografías de este marisco a las que el concejal acompaña con esta frase: "Gamba roja de Carboneras las que anuncia Popeye".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Amérigo, ha asegurado que estas publicaciones han supuesto un "escándalo" en el pueblo, en el que, afirma, existe una gran "preocupación por la imagen, mala e injusta" que se traslada de dicha localidad del Levante almeriense.

"Creo que el concejal debe dejar el acta e irse del Ayuntamiento, el PP debe dar explicaciones y tomar medidas a todos los niveles. La imagen de un sicario, reconocido por estar implicado en el asesinato de más de 2.000 personas", no debe ser la de Carboneras", ha dicho.

Por su parte, el edil ha explicado en declaraciones a Efe que los vídeos de Popeye los ha conseguido a través de un amigo abogado que iba a representar al exsicario y que le propuso esta posibilidad porque este "movía a mucha gente" en las redes sociales.

"El viernes recibí los vídeos y se los enseñé a mis camareros. No sabía ni quién era y me explicaron que lo veían en Netflix. Los puse en mi perfil privado de Facebook. Es un vídeo privado para promocionar Carboneras", ha relatado.

Ha apostillado que "como concejal" se da cuenta de que Popeye "no es la persona idónea para vender la imagen del municipio por lo que ha hecho en el pasado" pero sostiene que "en ningún momento ha habido mala intención".

"Lo he hecho con toda la buena fe del mundo, como carbonero, como concejal y empresario para que se conozca la gastronomía, la gamba roja y las playas de Carboneras. No he querido manchar en ningún momento la imagen del municipio", ha añadido.

"No había pensado en la repercusión mediática que podía tener. Esta mañana lo habían compartido casi mil personas. Me quedaré con lo positivo, con la promoción buena que podemos hacer de la gamba y de Carboneras", ha concluido tras insistir en que se trata de una publicación de carácter "privado".