Echenique y Rodríguez abren dialogo sobre el pacto con IU sin solventar dudas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha reunido hoy con la coordinadora en Andalucía, Teresa Rodríguez, para tratar limar sus diferencias sobre la confluencia con IU, una reunión que ambas partes ven positiva, aunque no ha servido para solventar las dudas de la dirección.

Es más, según ha explicado a los periodistas Echenique al termino de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la reunión han tratado de entender "los motivos" de Teresa Rodríguez y los detalles de su acuerdo con el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, pero quedan muchas cosas por hablar sobre su intención de hacer primarias conjuntas, el nombre de la candidatura y otros detalles del pacto.

Fuentes de la dirección de Pablo Iglesias han asegurado Efe que todavía existen "muchas dudas" respecto al acuerdo con IU, pero al menos ven positivo que se haya iniciado un diálogo y que "comience a haber algo de transparencia", ya que han quedado en seguir hablando en los próximos días.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha explicado que en la reunión han "aclarado muchas cuestiones y avanzado en acuerdos" y que ha visto "comprensión" en Echenique cuando ha contextualizado el porqué de sus propuestas.

La líder andaluza ha vuelto a asegurar que su acuerdo no contraviene el reglamento estatal de Podemos, como ha alertado Echenique y cree que la reunión ha servido para que en Madrid se entienda la situación particular de Andalucía, aunque en la cúpula estatal mantienen que no se han despejado todos sus temores.

Rodríguez ha garantizado que, aunque el proceso de la confluencia se ha denominado ahora Adelante Andalucía, no hay todavía decidido un nombre definitivo y que la marca Podemos estará presente en la candidatura como decidieron los inscritos en marzo, al igual que la de IU y el resto de organizaciones que formen parte de ella.

Ha recalcado que Podemos Andalucía celebrará primarias internas para que sus inscritos elijan a sus candidatos para las elecciones autonómicas y que posteriormente habrá unas primarias conjuntas con el resto fuerzas de la confluencia porque su objetivo es construir una candidatura al estilo de Ahora Madrid, que gobierna en el Ayuntamiento de Manuela Carmena, o En Marea en Galicia.

No obstante, la normativa estatal sólo contemplaba expresamente la posibilidad de celebrar primarias conjuntas en el caso de las elecciones municipales del próximo año, pero para las listas y ese ha sido uno de los recelos de la dirección de Iglesias.

Igualmente, Rodríguez ha sostenido que el temor de la dirección a que Podemos Andalucía esté trabajando con un "censo propio" al margen de los inscritos de Podemos no es cierto, y ha explicado que "no es un censo", sino una plataforma de apoyo a la confluencia a la que se puede incorporar personas de otras organizaciones.

Teresa Rodríguez ha reconocido que tras la reunión de aproximadamente una hora y media que ha mantenido con Echenique todavía quedan asuntos por debatir, pero ha considerado que el balance es "positivo" y que las diferencias de opiniones y de criterios son "saludables" para una organización.

Asimismo, ha insistido en que quiere explicar cómo se ven las cosas desde Andalucía con la "perspectiva del sur" para marcar la "identidad" de una propuesta que resuelva una situación de subdesarrollo, de periferia y de empobrecimiento.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el objetivo en Andalucía es crear una confluencia de izquierdas y alternativa al "susanismo", por lo que invita a organizaciones ajenas a Podemos y a Izquierda Unida (IU) a que se unan a ese espacio.

Y ha pedido también tener en cuenta que "IU en Andalucía no es IU en Madrid" y que habrá que considerar también que es una formación que "tiene mucho peso e implantación" en la comunidad andaluza.

"A veces la Sierra Morena parece como el Himalaya, y a veces parece que uno la cruza, viene aquí, habla con los compañeros, habla con franqueza, explica el por qué de las cosas y todo va mucho mejor, hemos aclarado muchas cuestiones, hemos avanzado en acuerdos y todavía tenemos que seguir debatiendo", ha resumido.