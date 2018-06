Dos personas caen al vacío tras descarrilar una montaña rusa en Florida

Dos personas han caído al vacío este jueves desde una altura de más de diez metros tras el descarrilamiento de una montaña rusa en Daytona Beach, en Florida (EE.UU.).

El accidente tuvo lugar en una zona recreativa del paseo junto al mar de esta localidad turística y los bomberos tuvieron que rescatar a diez personas.

En total, hubo que trasladar al hospital a seis heridos, sin que se precisara el estado en que se encontraban.

DB Firefighters working as fast as they can to rescue 2 riders that are in a dangling rollercoaster car pic.twitter.com/v0UrChJdHC