Donald Trump podría dinamitar el acuerdo nuclear con Irán

“Si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear se expondrá a un remordimiento histórico”. Así ha amanecido hoy el presidente Iraní Hasan Rohani, con nuevas amenazas al país de Donald Trump en un discurso televisado. También ha anunciado planes alternativos si se produce la salida de los estadounidenses del acuerdo.



“Estados Unidos no va a conseguir nada contra la nación iraní. Durante 40 años ha ido en contra de nuestra gente. Van a darse cuenta de su error” ha concluido Rohani antes de confirmar que su país no negociará su defensa con nadie. Que van a construir y almacenar cualquier cantidad de armas y misiles que necesiten.



Estamos ante un caso de desconfianza mutua. Y para entenderlo, no hay más que escuchar las declaraciones del Presidente de Estados Unidos esta misma semana:



"En siete años ese acuerdo caduca. Irán es libre para irse y crear armas nucleares. No es aceptable. Siete años es mañana, no es aceptable. Están lanzando misiles. Dicen que son para sistemas de televisión. No me lo creo" decía Donald Trump.



Este acuerdo es herencia de la Administración Obama. Y ese parece el principal impedimento para Donald Trump. Su propio ego. Parece que no quiere que llegue a buen puerto un macropacto orquestado por su predecesor. La cuerda se tensa, y puede acabar rompiéndose si Estados Unidos finalmente consuma su salida del acuerdo nuclear de 2015. Está previsto que Trump aclare esta semana si se sale del pacto. Mientras tanto, oriente medio y todas las potencias mundiales contienen la respiración.



Recordemos los datos del acuerdo nuclear. Se firmó en 2015. Y no fue nada fácil plasmar la firma de tanta gente poderosa en un mismo documento... porque en esa mesa se sentaron Irán, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y (ojo) Rusia. Irán se comprometió a realizar un uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear y no desarrollar bajo ninguna circunstancia ni podrá adquirir, dice el documento, armas nucleares. Te cuento más medidas del acuerdo:

-Irán no producirá uranio enriquecido durante 15 años.

-Se deshará del 98% del material nuclear que posee.

-Irán también eliminará dos tercios de sus centrifugadoras.

-A cambio, Naciones Unidas levantó sus sanciones sobre el país de Hasán Rouhani.



Todos los avances para alcanzar la paz en Oriente Medio pasan por la cabeza de Donald Trump. Tiene que elegir: o permanece en el pacto pensando en el bien común y la estabilidad o se rebela contra la estructura creada por Obama y provoca la disolución de la mesa del consenso nuclear internacional.