Domènech pide a Rajoy que hable ya con Torra y permita nombrar a consellers

XAVIER DOMÈNECH (Entrevista)

Madrid, 23 may (EFE).- El presidente del grupo parlamentario Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que reciba "de forma inmediata" al nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que no bloquee el decreto de nombramiento de consellers.,En una entrevista con Efe, Domènech ha asegurado que Rajoy debería abrir ya una mesa de diálogo con Torra "para hablar de lo que sea, porque -ha añadido- "con todo lo que está pasando, que no se puedan