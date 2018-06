Un diputado venezolano asegura que Zapatero insistirá en ver libres a los "presos políticos"

El diputado opositor Timoteo Zambrano ha señalado en las últimas horas que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero continuará insistiendo hasta que en Venezuela "no haya presos políticos", tras referirse al encuentro que sostuvo con él el fin de semana. "Es una persona que en esa materia, lo pueden decir muchos de los familiares de los presos y muchos presos políticos, está de manera insistente (...) y va a continuar hasta que aquí en Venezuela no haya presos políticos, y que además estén todos con sus derechos absolutamente libres", dijo Zambrano al canal en línea VPI.

El opositor, que aseguró que el encuentro que sostuvo con Rodríguez Zapatero no fue en representación de "ninguna organización", dijo que el político español "está trabajando sobre nombres concretos" de "presos políticos" para su liberación, sin precisar cuáles. Destacó también que se mantiene insistente en la "necesidad de una negociación, de un diálogo" entre el Gobierno y la oposición para la "superación del conflicto político". "Y tiene una enorme preocupación por la economía, por la situación económica que está viviendo el país y cómo superarla", dijo.

El exjefe de Gobierno de España, que ha sido mediador en los diálogos que ha sostenido el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, dijo el sábado que sostuvo una reunión en Caracas con parte de la oposición y señaló que se mantendrá apostando por la reconciliación de los venezolanos porque se ha "comprometido con la tarea". "Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno", dijo al referirse a tres dirigentes opositores. Sobre esta reunión Zambrano dijo que el encuentro no fue "grupal" sino que Rodríguez Zapatero extendió "unas invitaciones a varias personas".