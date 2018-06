Diputadas de la oposición reprueban expresión "machista" de Feijóo a Pontón

Las diputadas de la oposición en el Parlamento de Galicia (En Marea, PSdeG y BNG) han emitido hoy un comunicado conjunto en el que reprueban la "expresión machista", inmediatamente retirada, con la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió ayer a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

Durante la sesión de control celebrada ayer en el pleno del Parlamento, Núñez Feijóo afirmó que la líder del BNG estaba "necesitada", una expresión que retiró acto seguido, pero que, no obstante, provocó sonoras protestas en la bancada de la oposición.

"Me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada pero usted aún está más", le dijo el presidente gallego a Luís Villares, portavoz de En Marea, ante las puyas que el líder de la oposición le estaba dirigiendo, posteriores a las que la propia Pontón había proferido en un debate anterior en el marco de un debate sobre la sentencia del caso Gürtel y la posibilidad de que Núñez Feijóo opte a suceder a Mariano Rajoy en el PP.

Ese comentario provocó airadas críticas de la oposición, sobre todo de la propia aludida, Ana Pontón, que tildaron de machista esta afirmación que el presidente gallego retiró inmediatamente, apenas pronunciada, si bien a la diputada nacionalista no le pareció suficiente y exigió una rectificación y una disculpa.

En el comunicado emitido hoy, las parlamentarias de BNG, PSdeG y En Marea tachan de "frase inaceptable" un comentario que "humilla" y "ofende a todas las mujeres" y cuya connotación "trasciende con mucho el marco de la disputa dialéctica".

"Lo mínimo habría sido una disculpa pública y sincera", añaden, a la vez que indican que el presidente gallego "todavía puede enmendar su error" y pedir disculpas por el exabrupto.

"Ante el machismo no podemos callar ni pasar página como si no pasara nada", concluyen, mientras advierten de que los compromisos con la igualdad y el respeto se quedan en "papel mojado" si no se aplican a diario.