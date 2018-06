Díaz defenderá ante Sánchez "mandato" de 4.000 millones más para Andalucía

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que en su próxima reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá el "mandato" del Parlamento regional que reclama que Andalucía reciba 4.000 millones de euros más por su infrafinanciación autonómica.

"Es evidente y todo el mundo ha reconocido que Andalucía está mal financiada, que nos faltan cuatro mil millones para nuestra Educación, nuestra Sanidad y nuestra Dependencia, y que tenemos un mandato de nuestro Parlamento que voy a seguir defendiendo", ha señalado Díaz, a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de Sánchez acerca de la financiación autonómica.

Pedro Sánchez ha dicho hoy que en esta legislatura no puede culminar una "revisión a fondo" del sistema de financiación autonómica, aunque se ha comprometido a "mejorar a corto plazo la financiación de todas y cada una de las comunidades, especialmente las que están infrafinanciadas".

Díaz ha añadido que su reunión con Sánchez será a final de este mes o principios de julio y ha rehusado adelantar los asuntos que expondrá al jefe del Gobierno hasta no hablar antes con él, pero sí ha destacado que "la mejor forma, sobre todo la más transparente y la más justa, para llevar a cabo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es el modelo de financiación".

Ante la insistencia de los periodistas sobre el anuncio de Sánchez ha sentenciado: "Creo que los comentarios sobre los comentarios no son convenientes; vamos a esperar a ver qué nos aclara en las reuniones y voy a escucharlo, con un mandato del Parlamento de Andalucía".

Ha insistido en que la reclamación de los 4.000 millones de euros adicionales es "un mandato" del Parlamento de Andalucía con el que se siente comprometida y ha confiado en obtenerlos gracias a "la sensibilidad de un Gobierno socialista".

"El mandato del Parlamento de Andalucía me vincula; me vinculaba antes y me vincula siempre; di mi palabra en el Parlamento de Andalucía, cuatro de las cinco fuerzas políticas avalaron esa defensa de Andalucía y voy a seguir vinculada a ese mandato del Parlamento y así se lo voy a trasladar al presidente del Gobierno pero permítanme que espere primero a esa reunión", ha añadido.

Además ha desvelado que miembros del Gobierno andaluz mantienen "contactos directos" con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exconsejera andaluza del ramo a la que considera perfecta conocedora de la deficiente financiación de la Junta y quien elaboró el documento aprobado por el Parlamento andaluz que reclama los 4.000 millones de euros.