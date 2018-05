Detenido y puesto en libertad en Madrid Bill Browder, crítico de Putin

El empresario y crítico del régimen ruso Bill Browder ha sido detenido este miércoles en Madrid y puesto posteriormente en libertad tras comprobarse que no había vigente ninguna orden internacional de arresto contra él, han informado fuentes policiales.

Según estas fuentes, la policía tuvo conocimiento de que el empresario, que tiene la doble nacionalidad estadounidense y británica, se encontraba en un hotel de Madrid, donde lo arrestó en virtud a una orden de Interpol.

Ha sido el propio Browder quien ha informado de su detención a través de su cuenta de Twitter: "Acabo de ser detenido por la policía española en Madrid en base a una orden de detención rusa de Interpol. Camino de la comisaría de policía en estos momentos".

Just to be clear, my arrest this morning in Madrid was the result of a SIXTH Russian arrest warrant using Interpol channels. It was NOT an expired warrant, but a live one. Interpol is incapable of stopping Russian abuse of their systems.