Desvían a París un vuelo con dirección a Ibiza por culpa de 20 pasajeros borrachos

Un vuelo de la compañía Ryanair, que partió el sábado por la mañana de Dublín rumbo a Ibiza, tuvo que ser desviado hacia la capital francesa tras varios incidentes provocados por una veintena de pasajeros, según han informado varios medios británicos. La aerolínea ha pedido este domingo una prohibición del alcohol antes de las diez de la mañana en los aeropuertos después de este incidente que llegó a provocar el caos entre los demás pasajeros que viajaban en dicho vuelo.

La compañía ha asegurado que un grupo de hasta 20 turistas en estado de embriaguez provocó disturbios y que tres pasajeros fueron sacados del avión cuando aterrizó y detenidos por la policía francesa a su llegada a París.

El capitán añadió que había niños a bordo del vuelo y por eso fue desviado. Por cuestiones de seguridad de todos los pasajeros.

Un portavoz del aeropuerto de Dublín indicó que el "comportamiento de algunos individuos" en el citado vuelo de Ryanair "fue claramente inaceptable".

