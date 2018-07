La CUP rechaza enmienda de JxCat y ERC para suprimir mención a resolución 9N

La CUP ha rechazado hoy la enmienda de JxCat y ERC que suprime cualquier referencia a la resolución del 9 de noviembre de 2015 y tampoco acepta el texto alternativo de estos dos grupos en el que se apuesta por el diálogo como vía para hacer efectivo el derecho de autodeterminación.

La resolución del 9N de 2015 a la que hacen alusión indica que las leyes del Parlament prevalecen con respecto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC).

Según ha indicado en una rueda de prensa el diputado de la CUP Vidal Aragonés, la moción de su grupo, que se debatirá el jueves en el pleno de la cámara, "tiene como finalidad recuperar las leyes suspendidas o anuladas".

"Para nosotros es una cuestión fundamental volver a recuperar las normativas que pueden disminuir el sufrimiento de las clases populares -ha recalcado- porque estamos hablando de la ley de pobreza energética, de la del derecho a la vivienda o de la igualdad hombre-mujer".

Con respecto a la resolución del 9N de 2015 que indica que las leyes del Parlament prevalecen con respecto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC), Vidal Aragonés ha afirmado que "se trata de reconocer la soberanía del Parlament y del pueblo de Cataluña frente a la actuación represiva y antidemocrática del TC".

Después de cargar con dureza contra el bloque del 155 "por su actuación inquisitiva al no querer permitir el debate político de las iniciativas" que se oponen al régimen del 78, el mismo diputado cupero ha reprochado a JxCat y ERC que "renuncien" a lo que aprobaron en 2015 y ratificaron en abril de 2016 en otra moción.

"Si antes servía no entendemos por qué ahora no sirve, o sea, que nos lo tendrán que explicar", ha afirmado Vidal Aragonés antes de avanzar que la CUP no aceptará la enmienda que quiere suprimir la vigencia de la resolución del 9N.

Sobre otro punto de la enmienda, en el que se apuesta por el diálogo con el Gobierno como vía para acceder a la república, la CUP no comparte tampoco esta estrategia de JxCat y de ERC.

"No nos oponemos al dialogo y la negociación, pero queremos que nos expliquen quién está al otro lado negociando el derecho a hacer efectiva la autodeterminación", ha indicado, porque "la discusión no está entre más o menos competencias, ni en recuperar las migajas autonómicas, sino en ejercer la soberanía del pueblo catalán".