CUP: quien debe someterse a control del Parlament es Rajoy por "secuestrarlo"

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez cree que el presidente catalán, Quim Torra, no debe someterse a control parlamentario hasta que no haya Govern y mientras continúe el 155 y, en cambio, quien sí debería rendir cuentas es el Ejecutivo de Mariano Rajoy por tener "secuestrada" la Cámara.

Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y PPC han reclamado que el presidente de la Generalitat comparezca ante el hemiciclo y se someta a sesión de control en el próximo pleno, previsto en principio para los días 6 y 7 de junio, aunque desde Junts per Catalunya consideran "incoherente" esta comparecencia mientras siga vigente el 155.

En rueda de prensa en el Parlament, y en la misma línea que JxCat, la diputada de la CUP ha defendido que el presidente de la Generalitat no debe someterse a control parlamentario hasta que no se forme Govern "de forma definitiva" y mientras no se levanten las medidas del 155.

Por el contrario, según Natàlia Sànchez, quien debe responder y rendir cuentas ante el Parlament es el Gobierno del PP, por haberlo "secuestrado" de forma "ilegítima" a través del 155 con el apoyo de del PSOE y de Ciudadanos, y Mariano Rajoy, por "haber liderado el golpe de Estado" contra la Generalitat.

"Cualquier intento de la oposición de exigir una sesión de control al Govern, que no existe por la acción represiva del Gobierno, es una broma de mal gusto", ha argumentado la diputada de la CUP, por lo que ha pedido al resto de grupos de la oposición "un poco de rigor" en esta cuestión.

En este sentido, ha agregado que "cualquier escenificación" de Ciudadanos, PSC y PPC "queriendo camuflar la sesión de control con una mayor transparencia, es una escenificación cínica".