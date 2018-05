El PP no cree haya "procés" vasco tras fin de ETA porque sociedad no quiere

TERRORISMO ETA

Madrid, 4 may (EFE).- El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado hoy que no se va a abrir un proceso independentista como el catalán en Euskadi tras el final de ETA porque la sociedad no lo quiere y apuesta por la estabilidad.,En una entrevista en TVE, Alonso también ha señalado que ETA trata ahora de "camuflar su derrota como un empate" con este "blanqueamiento" que pretende, pero el PP siempre trabajará por que se sepa "la verdad" de lo ocurrido y se respete la "dignidad" y la